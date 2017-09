Joel Untersee, laterale dell'Empoli, ma di proprietà della Juventus, rilascia un'intervista a Tuttosport: "Sono molto soddisfatto della mia scelta. Apprezzo sia il club sia il nostro modo di giocare. La società è ambiziosa e il nostro tecnico punta su un calcio molto propositivo. Il mio futuro? Sono di proprietà della Juventus, ma sinceramente non ci penso più di tanto: nel miei pensieri adesso c'è l'Empoli. Rimanere in bianconero? Nel calcio tutto cambia in fretta e programmare è difficilissimo, per cui diciamo che non ci penso".