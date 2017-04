Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino commenta così quello che può essere il futuro di uno dei suoi ex giocatori avuti in Calabria negli scorsi anni, ovvero l'attuale numero 10 della Fiorentina Federico Bernardeschi: 'Ritengo che non abbia bisogno di consigli per il suo futuro. Si tratta di un calciatore straordinario e sarà lui a dover decidere. Se fossi il direttore sportivo dell’Inter? Comprerei sia Bernardeschi e Berardi e li metterei in campo con Icardi'.