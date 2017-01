Attraverso un'intervista al sito ufficiale del Foggia Antonio Vacca, centrocampista dei Satanelli, ha chiuso le porte al mercato: “A me non ha mai chiamato nessuno. So che qualche società si è fatta avanti con il mio procuratore, ma io gli ho detto di lasciar perdere, di non prendere in considerazione nessuna offerta: a me interessa solo il Foggia. Perché? Perché gioco in una grande piazza, dove tutti mi fanno sentire importante, dalla tifoseria, che mi vuole un gran bene, alla Società, ai compagni, al mister: non vedo il motivo per cui dovrei lasciare tutto questo. E poi...E poi c’è un motivo di rivalsa enorme nella mia decisione di restare qui a Foggia. Quella gara, l’epilogo dello scorso campionato, la delusione della squadra e del popolo rossonero, tutto è rimasto impresso nelle nostre menti. Non doveva finire così, ed io non potevo andare via con la consapevolezza di aver lasciato qualcosa a metà”.