Ami lo sport al punto di volerne fare una professione? Ti piacerebbe frequentare una scuola che ha come ospiti anche grandi allenatori, manager, giornalisti e che offre anche formazione pratica? Ecco l'occasione per iniziare una potenziale carriera nel mondo degli eventi calcistici ma non solo. Si tratta dell'iniziativa letteraria Vai al masterSport 2017 che permetterà ad un nostro lettore di avere accesso gratuito come Ospite al masterSport dell'Università di San Marino.

L'iniziativa letteraria presenta due turni, corrispondenti a due elaborati da scrivere su VivoperLei

Un editoriale a tema calcio Presentazione della progettazione di un evento

Il tema della prima fase è: L'Italia rischia di uscire dal Mondiale, i nostri club non vincono una coppa europea dal 2010. E' la crisi di un sistema? Come possiamo recuperare la competitività di un tempo a livello internazionale?

Per partecipare occorre scrivere l'articolo su VivoperLei, con hashtag #vaialmastersport1.

L'articolo dovrà avere minimo 400 parole. Il termine di scrittura è fissato per le ore 15 dl 17 ottobre 2017.



Leggi il regolamento completo



Il "Master Internazionale in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti Sportivi", è il progetto formativo leader a livello nazionale e tra le proposte più apprezzate in Europa. Ogni anno numerosi appassionati si mettono in gioco nel tentativo di entrare al master ideato da Marco Brunelli, oggi direttore Lega Serie A, nel 1996. Nel corso del 2017 è stato inserito, dalla rivista Sport Business International, nella Top 3 Europe per qualità generale del corso e nella Top 3 Internazionale per soddisfazione espressa dagli studenti.

Il corso si sviluppa, ogni anno, nel primo semestre con 20 settimane di lezioni caratterizzate da incontri con professionisti, visite di studio, partecipazione ad eventi sportivi e lavori di gruppo su mandato di club e aziende del settore.

Al termine del master gli studenti saranno inseriti attraverso stage in organizzazioni del panorama sportivo nazionale potranno muovere i primi passi di una nuova carriera da professionisti del settore entrando a far parte della famiglia masterSportNet.