In prestito dal Marsiglia alla Roma, William Vainqueur ha spiegato a La Provence di avere le idee chiare sul proprio futuro: "Sono in prestito, questi discorsi non sta a me farli, ma è tra l'OM e la Roma. Tutti sanno quanto ami Marsiglia, quanto sia attaccato a città e squadra. E' ancora presto per discutere, vedremo più avanti cosa succederà, ma l'OM è il club del mio cuore fin da bambino".