Procuratore e tifoso della Fiorentina, Furio Valcareggi, a Lady Radio parla così: "Le prestazioni di Babacar non giustificano le sue prestazioni visto che in 4 anni non è mai riuscito a fare il titolare. Per le potenzialità che ha non sta dando niente alla Fiorentina. Ad oggi Babacar è un caso per il futuro, guadagna troppo per non essere titolare".