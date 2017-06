Furio Valcareggi, noto procuratore, fa le sue considerazioni sul mercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: 'Un uccellino mi ha detto che Borja Valero andrebbe volentieri all’Inter. I giocatori non sono bugiardi, ma sono sinceri due volte: è vero quando dice di voler chiudere la carriera alla Fiorentina, ma è altrettanto vero che la chiamata dei nerazzurri sarebbe un’opportunità allettante. Maxi Olivera? Uno che gioca quattro-cinque anni nel Penarol può sicuramente militare in una società come quella gigliata. A Bernardeschi consiglio di restare in viola: ha bisogno di un ambiente che gli dia serenità. A differenza di Donnarumma non è ancora un top player'.