Ai microfoni si Sky Sport il centrocampista del Torino Mirko Valdifiori ha parlato del futuro di Andrea Belotti. "Intanto gli faccio gli auguri perché oggi si sposa. Per quanto riguarda il suo futuro non so, è un grande giocatore, un grande uomo, un trascinatore, ma sono scelte personali. Ha un procuratore, è grande e sa quello che deve e che può fare. Secondo me è difficile sostituire Belotti come giocatore, dico solo che spero di vederlo a luglio in ritiro con noi".

Valdifiori ha poi commentato anche il mancato rinnovo del contratto con il Milan da parte di Gigi Donnarumma. "Sono un po' sorpreso, sicuramente è una notizia che farà parlare molto, ma non voglio entrare nel merito. Aveva mostrato parecchio amore verso il Milan, ma non mi permetto di dare giudizi anche perché non conosco le dinamiche. Ha dimostrato di essere un grandissimo portiere, è giovane, ha tanti anni di carriera davanti, sicuramente chi prenderà Donnarumma farà un grande affare. Gli faccio il mio in bocca al lupo".