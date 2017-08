Ezequiel Garay non sarà disponibile per la sfida che il Valencia affronterà in questo week end al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. L'argentino è una pista percorribile per l'Inter, e in questo forfait può esserci dietro il mercato. Secondo Superdeporte, il motivo dell'assenza dell'ex Zenit è un problema alla schiena. Al suo posto giocherà l'ex interista Murillo. L'Inter resta alla finestra per il difensore argentino.