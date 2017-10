Il Valencia ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Simone Zaza: si tratta di distrazione del compartimento esterno del ginocchio sinistro, interessamento dunque del legamento collaterale. Nessuna tempistica per il rientro, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.Primi aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di Zaza: stando a quanto riferito da Sky Sport si tratterebbe solo di una forte contusione.in ansia per le condizioni di, uscito malconcio dall'amichevole con l'Eldense: l'attaccante italiano, si vede nel video pubblicato da El Desmarque,e, dopo essere salito in macchina con evidenti difficoltà, si è recato in una clinica per sottoporsi a esami strumentali al ginocchio sinistro. Sempre secondo quanto riportato dal portale spagnolo, Zaza sarebbe stato portato fuori dal campo in barella: cresce la preoccupazione.