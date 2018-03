L'attaccante classe '91 del Valencia Rodrigo sta attraversando il momento migliore della sua carriera, come dimostrano i 16 gol realizzati in 35 partite stagionali. L'ex Benfica è un candidato autorevole per guidare l'attacco della Spagna al prossimo Mondiale e solo pochi mesi ha rinnovato fino a giugno 2022 il suo contratto, con la clausola rescissoria portata a 120 milioni di euro. Nonostante questo, Everton, Tottenham e Brighton gli hanno messo gli occhi addosso per la prossima stagione e sono pronti a presentarsi con non meno di 40 milioni di euro per lui.