@gpaulista5 ya tiene su entrada para el partido de esta noche... y no viene solo pic.twitter.com/X9FDSc6wb8 — Valencia CF (@valenciacf) 18 agosto 2017

Ilè sempre più vicino a: il colombiano oggi è volato in Spagna per chiudere il suo trasferimento in Liga. L'accordo tra l'r e il club spagnolo, infatti, è totale e il giocatore potrebbe essere in tribuna stasera per la partita che i suoi futuri compagni di squadra giocheranno contro il. Sul proprio profilo Twitter il Valencia ha postato la foto del biglietto di Gabriel, aggiungendo che però non sarà solo. Ci sarà proprio Murillo al suo fianco?