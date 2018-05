Al termine della partita persa col Villarreal, l'allenatore del Valencia Marcelino è tornato a parlare del suo futuro: "Il mio rinnovo? Per sedersi al tavolo delle trattative per la seconda volta, deve esserci anche una prima... L'iniziativa deve partire dal club e, se questo succederà, ci metteremo a discutere di ciò che è meglio per il Valencia. Mercato? Abbiamo ottimi giocatori che sarebbe il caso di confermare, ma non sono io a decidere che sia incedibile o meno". Il contratto di Marcelino scade a giugno 2019.