Marcelino, tecnico del Valencia, parla di Neto, portiere in uscita dalla Juventus, ai microfoni di CV Radio: "Stiamo lottando per portarlo in Spagna perché è una prima scelta. E' una decisione consensuale, perché anche lui vuole sposare la nostra causa. Siamo un po' in ritardo con gli acquisti ma solo perché vogliamo portare al Valencia solo le prime scelte che abbiamo segnato sul taccuino".