Jeison Murillo è ufficialmente un nuovo giocatore del Valencia; ecco le sue prime parole al sito ufficiale del club spagnolo: ''Ringrazio Dio per avermi aperto la porta di un grande club di Spagna, sono contento di essere qui. Ero ansioso di venire qui perché volevo stare con la squadra, ma è successo adesso e va bene così. Ho tanta voglia di mettermi la maglia, difenderla e dare tutto, approfittando dell'opportunità di stare qui. Attentato a Barcellona? Sono triste per quanto successo, non dovrebbe essere così. Viviamo in un mondo in cui purtroppo può accadere di tutto. Auguro forza e coraggio a tutta questa gente, per le famiglie delle vittime''.