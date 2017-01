Addio al veleno tra Cesare Prandelli e il Valencia, con accuse reciproche tra le parti: il pomo della discordia è il mercato, come confermato sia dalla società sia dal suo ormai ex tecnico. Quattro richieste non accontentate, oltre a Zaza e a un centrocampista anche un difensore per sopperire alle assenze: Mangala ha recentemente raggiunto Garay in infermeria, anche Aderlan Santos non è al meglio e Abdennour partirà per la Coppa d'Africa, il Valencia rischia di ritrovarsi senza centrali. Per questo le parti avevano concordato la necessità di un intervento e nella lista dei candidati c'era anche un giocatore della serie A.



Si tratta di Cristian Zapata, colombiano classe '86 che non ha ancora collezionato presenze in questa stagione con il Milan a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'intervento chirurgico lo scorso luglio e lo ha tenuto lontano dai campi di allenamento fino a metà ottobre. Nei piani del Valencia e di Prandelli, che già aveva visionato il difensore ai tempi del Galatasaray, un prestito fino al termine della stagione per completare il pacchetto arretrato e permettere al giocatore di trovare continuità, cosa non semplice in rossonero visto l'affiatamento della coppia Paletta-Romagnoli e i primi buoni segnali da Gustavo Gomez.



La pista però stando alle verifiche effettuate da Calciomercato.com è difficile, quasi impossibile da percorrere: in primis per le resistenze del giocatore, che è convinto di potersi ritagliare un ruolo importante nello scacchiere di Montella (che ha già manifestato il proprio apprezzamento per Cristian), e del Milan, che ha dimostrato di credere nelle sue qualità con un rinnovo quest'estate fino al 2019, in secondo piano per l'addio di Prandelli, il Valencia ha deciso di puntare su 'Voro' Gonzalez fino al termine della stagione ed è ancora da stabilire se anche la nuova guida tecnica confermi Zapata nella lista degli obiettivi. Un assalto che era (e potrebbe presto diventarlo nuovamente) pronto a partire, ma Milan e giocatore non sono disposti a separarsi nella prossima finestra di mercato vista anche la probabile partenza di Rodrigo Ely che resta il nome sacrificabile in difesa per Montella.



