Andrea Pereira, esterno offensivo ora al Valencia ma di proprietà del Manchester United, parla del suo futuro al Guardian: "Andare via dal Manchester è stata una decisione molto difficile. Io non volevo lasciare i Red Devils, ma allo stesso tempo volevo giocare. So che questa esperienza in Spagna mi renderà un giocatore migliore e che farò ancora parte dello United. Se tutto andrà bene al Valencia, il prossimo anno tornerò infatti a Manchester e sarà meglio sia per me che per il club".