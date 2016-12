Dopo la vittoria per 2-1 sul Leganes in Coppa del Re, Cesare Prandelli ha parlato del mercato del Valencia, mandando un altro messaggio a Simone Zaza: "Zaza per me è un giocatore molto importante, il club lo ha seguito già in passato. Nemanja Maksimonvic? E' giovane, è un giocatore interessante ma al momento voglio gente più pronta".