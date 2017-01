E' un momento di caos totale in casa Valencia: dopo il recente addio di Cesare Prandelli, che ha abbandonato la panchina del club spagnolo dopo appena 3 mesi dal suo arrivo a causa dell'insanabile frattura dettata dalle diverse strategie in sede di mercato, anche il ds Garcìa Pitarch, detto Suso, ha gettato la spugna. Come riporta un comunicato ufficiale della società di proprietà dell'uomo d'affari di Singapore Peter Lim, Garcìa Pitarcha ha presentato le sue dimissioni, definendole irrevocabili. Il suo posto sarà preso momentaneamente dal responsabile del settore giovanile José Ramón Alesanco, che avrà il compito di relazionarsi col tecnico Voro Gonzalez e di portare avanti le operazioni di mercato già impostate, per esempio la doppia trattativa con la Juventus per Simone Zaza e Patrice Evra, che rischiano ora di subire una nuova frenata.



La posizione di Garcìa Pitarch si era fatta molto delicata negli ultimi giorni, dopo le dimissioni di Prandelli e la frecciata riservata nei suoi confronti dall'allenatore italiano nella conferenza stampa d'addio ("Garcia Pitarch mi ha detto che se mi fossi dimesso anche lui avrebbe lasciato") e, più recentemente, Paco Roig, ex presidente del Valencia, gli aveva addossato tutte le colpe della crisi in cui è piombata la squadra (quartultima nella Liga), giudicando i suoi acquisti "una puta mierda". Un'espressione che non ha bisogno di alcun tipo di traduzione.