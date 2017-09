Simone Zaza, attaccante del Valencia, autore di una tripletta nell'ultima giornata di Liga, parla delle polemiche che lo hanno visto protagonista: "E' normale che ci si arrabbi quando non si gioca. Ciò che è accaduto sabato, comunque, per me è già dimenticato. Ero nervoso, lo ammetto, ma credo di aver sbagliato nel non salutare a dovere i tifosi, perché non ho nulla contro di loro, anzi li ringrazio per appoggiarmi senza posa, né tanto meno non ho niente contro l'allenatore. Tutto quello che è uscito sui giornali in questi giorni sono solo bugie. Sono conscio che il mister deve scegliere tra me e altri due compagni e amici con cui ci giochiamo un posto, ma le polemiche le lascio agli altri, io penso solo ad allenarmi forte e a segnare il maggiore numero di reti possibile, magari gol tutti decisivi, che poi sono quelli che più contano".