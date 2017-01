Simone Zaza è ufficialmente un nuovo giocatore del Valencia e dopo aver firmato il contratto al sito del club spagnolo ha detto: "Sono molto contento, sono qui perché mi piacciono i tifosi, sono andato allo stadio, ho guardato la gara e la tifoseria è stata incredibile. Ho visto una buona gara, non è un momento facile, giocare in casa in questo momento è difficile perché la tifoseria si sente, ma ho visto visto grandi giocatori, con personalità e spero di essere pronto. Ho trascorso un momento molto difficile a livello personale, voglio dimostrare al mondo e me stesso che sono un giocatore che può giocare e sa giocare. Non importa fare bene personalmente, quello che conta è fare bene con la squadra".