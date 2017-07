Tale padre, tale figlia verrebbe da dire perchè l'estate si è fatta bollente in casa allegri non solo per l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che ha iniziato una nuova love story con Ambra Angiolini, bensì anche per la figlia Valentina.



La bella figlia di Allegri è stata infatti pizzicata su i social network intenta in un flirt molto acceso con l'ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, che per Valentina ha mollato la ragazza scelta proprio nel finale del programma di Canale 5. Ma c'è di più perchè fra un flirt e l'altro proprio Valentina ha dato il suo benestare alla nuova relazione fra il padre e Ambra: 'Della vita di mio padre preferisco non parlare. Però vale la regola che se lui è felice, io sono felice per lui". Ecco Valentina nella nostra gallery.