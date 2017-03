C'è chi, oggi, a 18 anni vivrà la vigilia del big match Juventus-Milan che, pur lontano dai fasti del passato, resta sempre un classico del calcio italiano; c'è chi, invece, questa sera, a 18 anni, gioca per un sogno, pronto a lottare contro Gloria e Cristina per diventare il nuovo Masterchef italiano. Da una parta Gianluigi Donnarumma, dall'altra Valerio Braschi: uno coi guanti carico e allenato per volare tra i pali rossoneri, l'altro con le padelle ispirato a correre tra un fornello e l'altro, tra una richiesta di Cracco, Barbieri, Cannavacciuolo e Bastianich.



ISPIRAZIONE FRATERNA - Diciottenne di Santarcangelo (al momento della registrazione dello show aveva 18 anni, ma è un classe '97), al quinto anno di liceo scientifico, rischia di diventare il più giovane vincitore della storia di Masterchef. Sin da bambino ha sviluppato la passione per la cucina, stimolato dal padre e dal fratello: "La passione per la cucina mi è stata trasmessa dalla mia famiglia sin da piccolo. Autodidatta dalla passione pura, molti insegnamenti li apprendo da mio fratello e mio padre". Un fratello come fonte d'ispirazione, proprio come quell'altro, il portierone del Milan, Gianluigi Donnarumma, cresciuto con il mito del fratellone Antonio, ex rossonero ora all'Asteras Tripoli, sta battendo record su record, sia in rossonero che con l'Italia.



PASSIONE PER IL CALCIO - C'è un altro strano legame che unisce il giovane Valerio al calcio, quello con Francesco Zizzari. Ai tempi del Ravenna, l'aspirante chef faceva il tifo per il centravanti spezzino, ora in Serie D allo Sporting Recco e tifoso proprio di Valerio, tanto che nella sua tabaccheria (sì, l'ex bomber di Spezia, Grosseto, Pescara, Reggina e Foggia ha aperto una tabaccheria) c'è spazio per un fan club del 18enne, pronto, questa sera, a vivere un sogno e ad acciuffarlo, come ha fatto Donnarumma...



@AngeTaglieri88