L'ultima edizione di Masterchef Italia ha visto il trionfo del diciottenne Valerio Braschi (foto di Tv Sorrisi e Canzoni). Lo studente di Santarcangelo di Romagna, intervistato da Gazzetta Tv, ha ammesso la propria passione per i colori bianconeri: “Ho il cuore diviso in due, tra Modena e Juventus. Ho seguito spesso la Signora. Cosa mi aspetto in questa stagione? Il campionato, non si dovrebbe dire, ma è quasi archiviato. In Champions sarà davvero dura, vedendo anche questo Barcellona. Se quest’anno vinciamo in Europa, non dico che mi mangio il premio di Masterchef, però quasi quasi…”



MODELLO PIPITA - "Il mio giocatore preferito? A me piace tantissimo Higuain, è un attaccante ignorante, nel senso che è tosto. Anche io sono come lui, anche a me piace divertirmi. Amo anche Dybala, che tecnicamente è spettacolare. E’ stato un rischio prenderlo a 40 milioni dal Palermo dopo anche un anno di Serie B in cui non era titolare. Ma è un fenomeno, adesso vale già il doppio".