Le parole del tecnico del Barcellona in conferenza stampa: "Non sono stati di sicuro noiosi e vedremo se i prossimi 100 saranno più tranquilli. Un voto? Darei un 10 ma ora dobbiamo pensare ai prossimi 265 giorni che verranno”.

Ernesto Valverde festeggia i suoi primi 100 giorni sulla panchina del Barcellona, un’avventura iniziata fra le critiche dopo la debacle col Real Madrid in Supercoppa spagnola e poi via via migliorata, con la squadra in testa nella Liga e a un passo dagli ottavi di Champions.

“Triplete? Domani c’è campionato e vogliamo continuare ad andare forte. Vogliamo vincere tutto perché è un nostro dovere ma dobbiamo pensare partita per partita”. Valverde nega poi che ci sia stata la possibilità di arrivare a Mbappe’ (“suppongo di no perché è qui”) mentre per gennaio si limita a dire che “il Barcellona è sempre attento a migliorare la squadra. Ma non mi fisso troppo sugli altri giocatori, la mia idea è migliorare quelli che già ho”.