Marco van Basten non ci sta, e risponde alle critiche degli ultimi giorni per le sue parole che volevano rivoluzionare il calcio. Queste le dichiarazioni del Cigno di Utrecht a Voetbal International: "In giro ho avuto modo di leggere un sacco di sciocchezze, i media hanno sbagliato a pubblicare una notizia inesatta. Non si tratta di un progetto di dieci steps, stiamo discutendo attualmente solo di un paio di cose. Stiamo valutando una soluzione per le perdite di tempo alla fine di un incontro, le proteste nei confronti degli arbitri, un quarto cambio nei tempi supplementari, il test video in grado di aiutare i fischietti e la possibilità di utilizzare apparecchiature elettroniche in panchina come ad esempio un portatile. Alla fine sarà l'IFAB a decidere se approvare il tutto o entrare in un periodo di prova a marzo".



Sull'eliminazione del fuorigioco: "I critici hanno subito affermato che, in questo modo, gli attaccanti staranno più tempo all'interno dell'area di rigore avversaria, allungando di fatto le squadre. Io non credo che questo possa avvenire, piuttosto sono del parere che ci sarebbero molte più occasioni e spettacolo in campo".



Sugli shootouts: "Magari si potrebbe pensare all'ipotesi degli shootout quando non c'è molto tempo, ad esempio nel gruppo a tre squadre dei Mondiali. Dire però che i rigori spariranno è prematuro, questo non è nemmeno all'ordine del giorno della prossima riunione dell'IFAB a marzo. Spero che la gente colga la differenza tra i piani specifici ed i piccoli test".