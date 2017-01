Important win yesterday, but still a long way to Wembley pic.twitter.com/38A8wxVnH8 — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 12 gennaio 2017

L'ex centrocampista inglese del Liverpool, ora opinionista in tv su Sky, incorona il 25enne olandese del Southampton. Che ieri sera ha battuto proprio i Reds dinella semifinale d'andata in coppa di lega inglese grazie a un- Ma anche agli interventi difensivi di. L'olandese è rientrato alla grande dopo aver scontato un turno di squalifica in campionato contro l'altra squadra di Liverpool: l'Everton (che guarda caso ha vinto 3-0) allenato daA loro volta, due anni prima, gli scozzesi lo avevano comprato dal Groningen per 3 milioni.- Ora ne vale molti di più. Tanto che "rischia" di battere il, preferendo sacrificare José, in trattativa con l'Everton.: forte fisicamente, abbastanza veloce e in grado di impostare l'azione. Molto abile nel gioco aereo, sa rendersi molto pericoloso in avanti sulle palle inattive. Come dimostrano i: uno in Premier al Tottenham, uno in FA Cup al Norwich e due in Europa League, tra cui quello all'. Che a sua volta sta cercando un difensore centrale in vista della prossima stagione, ma questa è un'altra storia.