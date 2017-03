Marco Van Ginkel è passato da Milano per una sola stagione, nel 2014/15, senza riuscire a sfondare, collezionando in tutto 17 presenze, con un gol e tre assist in tutto. In esclusiva per Goal, ripercorre i momenti vissuti con la maglia del Milan, a partire dalla scelta dei rossoneri anziché tornare in patria all'Ajax, che lo aveva cercato: "Ho già disputato un buon numero di gare in Olanda, non me la sentivo di tornare. Poi è arrivato il Milan e volevo vedere come avrebbero funzionato le cose nel campionato italiano. Sono felice per quell'esperienza, mi sento più maturo". Qui, però, un periodo difficile, soprattutto per colpa dell'allenatore di allora: "Inzaghi era l'allenatore e non è che le cose andassero benissimo, ha preso molte decisioni che nessuno ha capito. Il giorno prima della partita ci faceva sapere se avremmo giocato o se saremmo andati in panchina. Se giocavo due buone gare di fila, poi facevo la riserva alla terza. Cose così: non c'era alcuna logica. Ovviamente erano scelte politiche".



FUTURO AL CHELSEA? - Nel corso dell'intervista, poi, si sofferma sul suo rapporto con il Chelsea e con Antonio Conte: "Non ho contatti con Conte, ma parlo col club. Ci sono tanti giocatori che non hanno contatti con Conte, lui è impegnato con la sua squadra, non potrebbe dedicarci del tempo". Sugli obiettivi personali, però, non ha dubbi: ""L'obiettivo è tornare in piena forma ed iniziare il ritiro estivo. La mia intenzione è sempre stata quella di arrivare in prima squadra con i Blues, con il sogno di giocare lì per anni. Le cose non vanno sempre come previsto, ma forse potrei avere un'altra chance. Sono concentrato al 100% su questo".