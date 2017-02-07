Besiktas-Fenerbahce si sa, non è una partita come le altre. Questa volta però le tensioni in campo hanno lasciato diversi strascichi anche fuori, principalmente sui social network. Lì, la famosa popstar serba Jelena Karleusa ha insultato pesantemente Robin Van Persie, autore del gol decisivo, festeggiato con un'esultanza provocatoria, e reo di aver simulato una testata che ha portato all'espulsione di suo marito Tosic. "Stupido figlio di p....Rompiti una gamba!", questo il velenosissimo tweet che la cantante serba ha poi prontamente rimosso. 


Ecco alcuni video che ricostruiscono la vicenda:  