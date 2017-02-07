Van Persie provoca, la moglie di Tosic risponde: Besiktas-Fenerbahce non si ferma
Ecco alcuni video che ricostruiscono la vicenda:
So van Persie celebrated his goal like this pic.twitter.com/zMnfe5MKOx— Daily Star Sport (@DaiIyStar_Sport) 5 febbraio 2017
Dusko Tosic, kırmızı kart görmesinin ardından Robin van Persie'nin önce saçını çekiyor ardından tekme savuruyor! @TFF_Org pic.twitter.com/7VDrpPvx7q— 12 Numara .org- (@12numaraorg) 6 febbraio 2017
Tosic'in Robin Van Persie yaptığı hareket ! kırmızı kart %100 doğru #Fenerinmaçıvar pic.twitter.com/pdL5jLfFrx— fenerbahce18 (@fenerbahce18) 5 febbraio 2017