Passata la sbornia per il successo a Doha contro la Juventus e con la ripresa del campionato ancora lontana il Milan comincia a concentrarsi sul mercato di gennaio: la parola d'ordine è zero, non solo per quanto riguarda il budget a disposizione ma anche perché alcuni nomi papabili in uscita non hanno collezionato alcun minuto in stagione.



MAI VISTO - Su tutti spicca il caso di Leonel Vangioni (foto acmilan.com): arrivato a parametro zero dal River Plate l'argentino non è riuscito a ritagliarsi spazio se non in amichevole, senza brillare, nonostante per un periodo l'assenza di Antonelli e Calabria aprisse spazi importanti per dare fiato ad Abate e De Sciglio. Difficile a questo punto che Vangioni possa convincere Montella a rivedere le proprie gerarchie, si fa sempre più concreta l'ipotesi cessione a gennaio e le piste più calde sono due: il Marsiglia è interessato, ma lo Sporting Lisbona è decisamente più avanti rispetto alla squadra allenata da Rudi Garcia.



IN DECLINO - Altro giocatore sparito dai radar rossoneri è Rodrigo Ely. Il brasiliano aveva iniziato da titolare con Mihajlovic la scorsa stagione, ma il rosso rimediato a Firenze ha irrimediabilmente compromesso la sua stagione: da lì solo altre due presenze contro Genoa e Napoli e un poco invidiabile record (tre presenze, tre sconfitte). Ultima scelta in difesa per Montella, anche per lui si profila la partenza nei prossimi giorni: diverse pretendenti in serie B, dove ha fatto bene soprattutto con la maglia dell'Avellino, ma anche alcuni club di serie A stanno prendendo informazioni.



IN RECUPERO - Discorso totalmente divero per quanto riguarda Cristian Zapata: il colombiano ha saltato la prima parte della stagione per un grave infortunio alla caviglia che lo ha anche costretto a un intervento chirurgico ed è tornato a disposizione di Montella solo a partire dalla metà di ottobre. Il Milan però punta molto su di lui per completare il pacchetto centrale della difesa, anche per le sue caratteristiche uniche tra i centrali in rosa (soprattutto la rapidità nel breve e nel lungo): lo testimonia anche il contratto fino al 2019 firmato in estate per scongiurare l'interesse di diverse società in Spagna e Inghilterra (soprattutto l'Everton). Il tecnico attende che il centrale recuperi una piena condizione per inserirlo nelle rotazioni della seconda metà di campionato, quando i rossoneri dovranno fronteggiare anche gli impegni di Coppa Italia, e dare così anche aria sul mercato: con un Gustavo Gomez in crescita e un Zapata recuperato non ci sarà bisogno di operare a gennaio per quanto riguarda il centro della difesa.



