Inter in ansia per le condizioni di Zinho Vanheusden: l'infortunio al ginocchio rimediato dal centrale classe '99 nel corso dell'impegno di Youth League preoccupa, soprattutto per l'uscita dal campo in lacrime e in barella. Trema soprattutto Luciano Spalletti, perché le scelte in difesa erano contate e se i timori sulle condizioni di Vanheusden saranno confermati la situazione si aggraverà ulteriormente, lasciando a disposizione solo Skriniar, Miranda e Ranocchia.



NO SVINCOLATI, IL PIANO - Il primo bollettino medico parla di trauma distorsivo, in attesa di nuovi esami che diano indicazioni più precise sull'entità del problema, l'Inter ha già studiato un piano da mettere in atto qualora lo stop del giovane centrale si riveli lungo, una strategia che non prevede l'inserimento di un nuovo giocatore nelle prossime ore. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte i nerazzurri non si rivolgeranno al mercato degli svincolati (che chiuderà il prossimo 30 settembre), convinti di avere già in casa una soluzione d'emergenza: senza due dei tre di ruolo potrebbe toccare a Danilo D'Ambrosio adattarsi al centro della difesa, il terzino ex Torino è considerato il più adeguato per caratteristiche a ricoprire il ruolo in un eventuale momento di necessità, con uno tra Nagatomo e Joao Cancelo a coprire la fascia destra.



LE IDEE PER GENNAIO - Questo il piano a breve termine, ma intanto si comincia a pensare a quelle che potrebbero essere le mosse per gennaio. Difficile che possa arrivare un colpo ad effetto, avanti con la collaudata coppia Miranda-Skriniar come titolare, si cercherà un'occasione low cost per completare il reparto: tornano di moda dunque i nomi di Eliaquim Mangala, rimasto al Manchester City ma sempre con un piede sulla porta, e Luca Caldirola. Passato anche dal settore giovanile dell'Inter, il difensore mancino (capace di agire anche da terzino) è legato al Werder Brema fino al 2019 e ha già ricevuto interessamenti da parte di Bologna e soprattutto Lazio: la possibilità di tornare in Italia c'è, una chiamata da parte dei nerazzurri potrebbe cambiare le carte in tavola. L'Inter studia le prossime mosse, aspettando novità sul fronte Vanheusden: il ko è un campanello d'allarme, non è da escludere che possa convincere la società ad operare comunque in entrata per far sì che la situazione non si ripeta.



