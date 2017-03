L'assessore allo sport di Firenze Andrea Vannucci parla così a Radio Blu a proposito della presentazione del nuovo stadio della Fiorentina che avverrà domattina: 'Sarà sicuramente una grande opportunità per la squadra e per la città intera, perché un investimento di questo tipo crea un indotto positivo che veramente incide su tanti livelli. Se ciò aiuterà a far crescere il livello delle prestazioni e della rosa non ci pare il vero. Sarà una presentazione in grande stile, il luogo è di quelli prestigiosi per la storia di questa città. Domani credo sarà una giornata storica perché verrà presentato un progetto atto a modificare profondamente una zona di Firenze per cui è giusto che sia stato scelto un luogo simbolico. I passi successivi? Ci sono tutti i passi dettati dalla normativa, verrà fatto un progetto esecutivo, dovrà essere fatta la variante per il mercato per cui i tempi sono tra gli 8 e i 10 mesi e dopo lo spostamento del mercato verrà fatta la gara per il project financing per lo stadio. Dopodiché sarà la volta della prima pietra e a seguire anche della seconda, della terza ecc…'.