Nella sfida di FA Cup tra Manchester United e Huddersfield, vinta 2-0 in trasferta dagli uomini di Mourinho, grazie alla doppietta di Romelu Lukaku, è stato annullato un gol a Juan Mata per posizione di fuorigioco. Nella coppa nazionale, in Inghilterra, è c'è il Var, presente in Serie A. E, le immagini utilizzate, hanno già fatto il giro del mondo.



LINEE STORTE - Già, perché come si nota dalle foto, le linee tracciate lasciano a desiderare: poco precise, poco convincenti, poco rette. Dopo qualche minuto, Kevin Friend, direttore di gara, decide di annullare il gol (il ginocchio dello spagnolo pare essere oltre la linea dell'ultimo difensore). Le immagini viste in tv con le linee del Var, invece, davano il gol come regolare. Polemiche, non solo in Italia.