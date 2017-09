Il difensore Raphael Varane ha commentato il rinnovo fino al 2022 con il Real Madrid: "Per me è un giorno molto felice. La mia storia col Real è bellissima ma voglio che diventi fantastica. Zidane? E' stato fondamentale per il mio arrivo e ora mi aiuta giorno dopo giorno. In questi 6 anni ho vissuto momenti belli e brutti, ma non cambierei niente. Spero di vivere altri grandi momenti qua".