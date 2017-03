Manca la nomina ufficiale, che avverrà la prossima settimana dopo l'assemblea dei soci e il Cda, ma il nuovo presidente del Varese sarà Fabio Baraldi, 27 anni da compiere, centroboa della pallanuoto Canottieri Napoli. Come si legge su Tuttosport il gigante carpigiano, 106 kg per 202 cm, lunedì era già presente nella contea dei laghi per la riunione operativa con gli azionisti di maggioranza Paolo Basile ed Aldo Taddeo, nel corso della quale è stato deciso il reintegro del d.s. Alessandro Merlin e l'esonero dell'allenatore Francesco Baiano, al posto del quale è ritornato sulla panchina dei biancorossi Stefano Bettinelli, che aveva già guidato il Varese in B tre stagioni or sono prima del fallimento e la ripartenza dall'Eccellenza. Oggi pomeriggio Baraldi essendo squalificato sarà in tribuna alla piscina Manara di Busto Arsizio dove la sua Canottieri Napoli sfiderà la BPM Sport Management, ma non è azzardato prevedere che per essere vicino al Varese e svolgere al meglio il nuovo incarico nella prossima stagione non possa militare nel team dei Mastini.