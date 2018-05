"Credo che sarebbe una cosa giusta e opportuna chiedere la diffusione pubblica dei dialoghi tra VAR e arbitri delle partite #InterJuve e #JuveBologna". Così Enrico Varriale su Twitter a proposito dei bianconeri: "Sarebbe un modo di fare chiarezza su applicazioni del regolamento quanto meno confuse in entrambe le partite. A 3 turni dalla fine tra Juve e Napoli c'era un punto. Poi in #interJuve: Vecino espulso,forzando VAR Pijanic non espulso con 2' giallo. In #FiorentinaNapoli Koulibaly espulso, giustamente, all' 8 minuto. E In #JuveBologna Rugani, inspiegabilmente non espulso. Arbitri o arbítri?".