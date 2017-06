"Dybala darà grandi frutti in futuro ma credo che per migliorare del tutto, per testarsi, un giorno, non so quando, dovrà lasciare la Juventus". E' la clamorosa dichiarazione di Dani Alves, che ha colpito il tifo bianconero. Il terzino della Juventus dà un consiglio al giovane compagno, la stella del presente e del futuro, fresca di rinnovo fino al 2022. Parole che hanno infastidito la dirigenza juventina e che hanno spaccato la numerosa tifoseria bianconera.



TIFO SPACCATO - Sì, perché c'è chi è rimasto deluso dall'ex Barcellona, chiedendogli via Twitter di cambiare aria: "Vattene tu", "Buffone", "Game Over", sono alcune delle frasi postate. C'è chi, invece, dà ragione a al numero 23 bianconero, definendo la Serie A un campionato poco allenante. Il tifo si spacca, la Juve ascolta le frasi del suo giocatore e valuta. La permanenza di Dani Alves, ora, non è più così certa.