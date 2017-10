"Sapevamo sarebbe stata una settimana difficile, ma altrettanto stimolante. In campionato non ci sono pause perché ci sono sempre partite importanti, e in più abbiamo l'onore e l'orgoglio di giocare in Youth League". Stefano Vecchi parla così a Sportitalia poco prima della sfida contro l'Atalanta. "La partita di mercoledì? Ero arrabbiato perché potevamo vincerla e per tanti motivi non siamo stati l'Inter che abbiamo fatto vedere spesso, speriamo di rivederla oggi. Le scelte? Qualche cambio lo faccio perché con la Dinamo Kiev è stata dispendiosa; purtroppo non c'è Vanheusden, ma non ci sarebbe stato comunque. Sala, uscito malconcio, lo sostituirò con Zappa, che non è propriamente un terzino ma è un ragazzo di valore. Atalanta? Una delle più forti del torneo, come sempre altamente competitivi e con valori offensivi notevoli: Barrow sta facendo la differenza, dovremo essere bravi a limitarlo".