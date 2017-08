Alex Geijo, centravanti del Venezia, club neopromosso in Serie B, parla a Sky Sport alla vigilia della prima di campionato: "Quando sono arrivato a Venezia la cosa che volevo era la promozione in Serie B al primo anno. Ci siamo riusciti e adesso dobbiamo guardare avanti, affrontando una stagione più difficile. Puntiamo alla salvezza grazie ad un gruppo come il nostro che è davvero molto solido. La Salernitana? Loro o un'altra squadra sarebbe cambiato poco. Ogni avversaria è forte e difficile da affrontare. Il livello complessivo è molto livellato, speriamo di iniziare bene la stagione. Inzaghi come allenatore? E' uguale a com'era da giocatore: vuole vincere sempre. E' un vincente sempre".