Nel giorno in cui il suo Milan acciuffa un pareggio insperato nel derby con l'Inter, con Zapata che, in acrobazia, in mischia, fa un gol sporco, un gol dei suoi, Filippo Inzaghi festeggia. Non però per i colori rossoneri, ma quelli storici arancioneroverde del Venezia: SuperPippo con il pareggio in casa contro il Fano porta i lagunari in Serie B.



CHE CAVALCATA! - Il 7 giugno 2016, dopo un anno passato a studiare e a ripensare all'esperienza sulla panchina del Milan, capace di scottare chiunque, ha accettato la sfida propostagli da Joe Tacopina: neopromossa in Lega Pro, SuperPippo ha preso il posto di Favarin. Un mercato importante, con l'arrivo di giocatori di categoria superiore, come Domizzi, Ferrari, Geijo, Bentivoglio e Zampano. Oltre ai vecchi lupi di mare, due 23enne interessanti: Davide Marsura e Stefano Moreo (foto facebook/profilo Venezia FC)), nel mirino della Juve il primo, di proprietà dell'Entella il secondo. 23 vittorie, 9 pareggi e 3, sole, sconfitte: 55 gol fatti, 26 subiti, dalla 14esima giornata ha preso il primo posto e non lo ha più lasciato.



GRANDE RIVINCITA - Una rivincita personale, quella di Inzaghi: dopo un anno difficilissimo al Milan, tra problemi di esperienza e una rosa limitata, con il gioco legato alle lune del bizzoso francese Menez, con una squadra solida e costruita per vincere ha macinato chilometri su chilometri, accompagnando l'ambizioso Venezia in B. Con il suo 4-3-3 ha dominato un campionato, con un risultato importantissimo che può diventare leggendario: sì, perché il club della Laguna può acciuffare il triplete, con la finale di ritorno di Coppa Italia di Lega Pro e la Supercoppa, con le vincitrici del girone A e C, ancora da disputare. 12 anni dopo, riecco il Venezia. Da Lulù Oliveira, Boisfer, Maldonado e Rivaldo, a Geijo, Bentivoglio, Marsura e Domizzi. E ora sì che la squadra può cantare: "E tanto gia lo so, che l'anno prossimo, gioco di sabatooooooo". Bentornato Venezia, bentornato Superpippo.



