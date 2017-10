Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla dopo la vittoria odierna, la prima in trasferta, sul campo del Carpi: "Siamo indubbiamente molto contenti e soddisfatti, ma non avevo dubbi, semmai siete sempre voi ad averne. Chiaro che dobbiamo ancora migliorare, ma oggi, ad esempio, abbiamo disputato un primo tempo straordinario, a livello d’intensità. È vero, nei primi dieci minuti della ripresa sembravamo un po’ in bambola, ed ho capito, come deve fare un allenatore, che era il momento di cambiare qualcosa. Così ho deciso di inserire Pinato, che conosco bene perché proviene dalle giovanili del Milan. Ma oggi sono stati tutti da elogiare. Un plauso va anche agli attaccanti, troppo spesso ingiustamente criticati, che oggi hanno fatto un lavoro sporco incredibile".