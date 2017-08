Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla a Telecolore dopo il pareggio contro la Salernitana: "È stata una partita equilibrata. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio ma sono contento per la prestazione offerta contro la Salernitana. La condizione crescerà, è un buon inizio. L’obiettivo è quello di mantenere la categoria, ci sono molti giocatori che vengono da due promozioni ma non abbiamo faticato. La squadra è a buon punto, dobbiamo recuperare Garofalo, Bruscagin e Geijo. Zigoni è arrivato da due settimane ma ha giocato una buona gara. Poteva succedere di tutto anche se concretamente abbiamo rischiato solo una volta con Sprocati e la nostra traversa grida un po’ vendetta. Essere alla pari della Salernitana è di buon auspicio per noi".