Paradossale. Inzaghi ha il problema del gol. Filippo Inzaghi ha il problema del gol. Superpippo, l'italiano che ha fatto più gol di tutti in Champions League, l'uomo capace di segnare in tutte le finali disputate dal Milan nel 2007, quello che, a detta di Sir Alex Ferguson, è "nato in fuorigioco" e che, secondo Arrigo Sacchi, "Se in un campo di calcetto a 7, si giocasse una partita 200 contro 200, state certi che il primo gol lo fa Inzaghi". In Serie B, invece, in 11 contro 11, il suo Venezia non riesce a segnare



IL RAPPORTO COI NOVE - E' sempre più difficile insegnare la fase offensiva rispetto a quella difensiva. E' ancor di più far capire certi movimenti che a te, Inzaghi, venivano naturali. L'istinto del gol non si può trasmettere. Pippo (foto veneziafc.club) ha sempre avuto problemi con i numeri 9. Ricordate il suo Milan? Preso Fernando Torres in estate, mandato via a gennaio; preso Mattia Destro a gennaio, mandato via in estate. Senza dimenticare la presenza di Giampaolo Pazzini. Eppure, per 33 volte, e quasi sempre da centravanti, ha dato spazio a Jeremy Menez, che centravanti non è. Il francese ha reallizzato 16 gol, agli altri le briciole: una rete il Nino, 3 l'attuale 10 del Bologna, 4 il capitano del Verona. E le reti dell'ex Roma, Monaco e PSG sono arrivate spesso per iniziativa personale, estro del momento, giocata della domenica.



MANCANZA DI UN BOMBER - A Venezia, lo scorso anno, dopo un periodo di riposo forzato, ha puntato su Geijo e Ferrari: 10 gol il primo, 4 il secondo. Fa specie, poi, notare che tra i 3 club di Lega Pro che hanno vinto il campionato lo scorso anno, gli arancioneroverdi siano i peggiori in fase realizzativa: 56 gol fatti, contro i 68 della Cremonese e i 70 del Foggia. In questa stagione di B, poi, si è deciso di puntare sul blocco storico della scorsa stagione, con un Ferrari in meno (finito a Vicenza) e uno Zigoni in più, preso dopo i 10 gol siglati con la Spal nella cavalcata in Serie A. Uno che, tolta la scorsa annata, ha realizzato 4 gol: 2 col Treviso nel 2008/09, 1 col Frosinone nel 2010/11 e un altro con la Pro Vercelli nel 2012/13. L'ex Milan è stata una scelta, precisa, di Perinetti e Tacopina ("L'ho preferito a Gilardino"). Forse troppo poco per prendersi l'intero reparto sulle spalle, forse il violino del Gila avrebbe fatto comodo a SuperPippo, che nove è stato ma coi nove non va d'accordo. Il presidente del club ha svelato, poi, un sogno: "​Vorrei Pippo in attacco, ma lui non vuole". La difesa e Audero, portierino arrivato dalla Juve, hanno mostrato solidità. Ora, Pippo, tocca a te iniettare il killer instinct là davanti, al tuo 9. O quantomeno provarci...



