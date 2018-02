Filippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla dopo la vittoria sul Bari: "Sono molto contento per il successo, se batti il Bari che è una squadra costruita per la promozione diretta, di sicuro non puoi che essere contento ed orgoglioso di quello che hai fatto. Sono felice anche per Litteri, l’abbiamo preso perché sapevamo che ha sempre fatto gol e che è un giocatore determinante. Ma abbiamo anche Zigoni e Marsura che ci torneranno sicuramente utili e Geijo adesso sembra un nuovo giocatore. Se sta così bene giocherà sempre, anche se il posto bisogna conquistarselo in tutti i reparti".