Pippo Inzaghi, tecnico del Venezia, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Avellino: "Cosa manca all'attacco? Niente. Se sono quattro partite che non prendiamo gol, il merito maggiore è loro. Abbiamo creato e siamo sempre stati pericolosi. So da dove veniamo e sono sereno. E' chiaro che non possiamo continuare così. Non prender gol per quattro gare di fila è una cosa che non mi sarei mai aspettato. I ragazzi vanno lasciati in pace cercando di supportarli e far bella figura. A noi non ci chiede niente nessuno se non di essere squadra".



Due parole, poi, sul giovane Stulac: "La passione l'abbiamo tutti per questo ragazzo. In quel ruolo abbiamo anche Bentivoglio ma in quel ruolo Stulac ci ha fatto vincere la Coppa Italia. E' un ottimo giocatore ma è un giovane quindi va lasciato tranquillo. Ha la mia fiducia e mi auguro faccia una partita bella e senza assilli".