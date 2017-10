Leandro Rinaudo, nuovo responsabile dell'area tecnica del Venezia, si presenta in conferenza stampa: "Sono molto orgoglioso di avere questa grande opportunità, sono sereno e tranquillo perché alle spalle ho una struttura importante costruita in questi due anni, sono stato in tanti club importanti come Napoli, Palermo e Juventus, ma una sede come quella del Venezia è difficile da trovare. Sono convinto che il gruppo sia molto affiatato e non guardo la classifica perché credo che non sia necessario esaltarsi nei momenti belli e deprimersi in quelli negativi. Inzaghi da avversario era fastidiosissimo, adesso vive per il calcio ed è sempre sul campo, dà tantissimo a questo gruppo. Perinetti? È stato un punto di riferimento importantissimo, mi ha cresciuto e insegnato moltissime cose per questo chiedo rispetto nei suoi confronti. Da oggi lui penserà al Genoa e noi al Venezia. DS? A metà ottobre sosterrò il corso per diventarlo, questo è un obiettivo imprescindibile per la mia carriera".