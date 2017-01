Intervenuto in conferenza stampa, il presidente del Venezia Joe Tacopina ha parlato del mercato e non solo: “So dove saremo il prossimo anno e anche se dobbiamo giocare ogni singola partita, stiamo già pianificando la Serie B che è l'unica opzione. Mercato? Parlo ogni giorno con Perinetti e ho discusso anche con Pippo Inzaghi. Bolzoni? Mai sentito, per me questa è una sorpresa. Del resto dicono che anche Messi sia vicino a noi”.