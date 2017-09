Intervistato da trivenetogoal.it il presidente del Venezia, Joe Tacopina, smentisce l'ipotesi di uno stadio con il Mestre: "No, non siamo interessati a questa possibilità, il nostro sarà uno stadio privato che costruiremo con nostri investitori. Per questo non c’è spazio per una collaborazione col Mestre. Dopodiché, parliamo sempre di ipotesi perché al momento siamo concentrati sul nostro progetto, se il Mestre, che rispettiamo molto, avrà bisogno di un impianto, si potrebbe aprire anche un discorso di affitto del nostro stadio. Sono consapevole che nel territorio veneziano e mestrino esiste un problema di impiantistica, ma allo stesso tempo il problema è più generale, è italiano. Ma ripeto, parliamo per adesso di situazioni future ed è presto per fare certi discorsi. Peraltro non ho mai ricevuto una telefonata da un dirigente del Mestre su questo argomento, leggo su siti e giornali le dichiarazioni del presidente Serena, ma nessuna proposta di collaborazione è mai giunta sul mio tavolo".