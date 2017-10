Il Venezia e Giorgio Perinetti si separano. Il club del presidente Tacopina ha infatti annunciato, attraverso il proprio sito, la rescissione contrattuale con l'ormai ex direttore sportivo, scelto da Enrico Preziosi come prossimo direttore generale del Genoa. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Venezia FC e Giorgio Perinetti annunciano che oggi hanno provveduto alla risoluzione consensuale anticipata dall’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno 2018. Giorgio Perinetti, in queste ore, ha espresso la volontà di rimettersi nuovamente in gioco dopo il contributo fornito al progetto del Venezia FC, che ha visto il nostro club vincere due campionati consecutivi ed una Coppa Italia, mosso anche da motivazioni personali e familiari.



Il presidente Tacopina che da sempre tiene in grande considerazione le richieste e le esigenze personali dei propri collaboratori, ha deciso quindi di accogliere la sua richiesta. Il Venezia FC augura i migliori successi a Giorgio e lo ringrazia ma, come Perinetti stesso ha riconosciuto pubblicamente, i tempi per un cambiamento erano maturi dal momento che aveva intuito che il suo contratto non sarebbe stato rinnovato al termine della stagione sportiva in corso e che il suo ruolo sarebbe venuto meno con la chiusura del mercato. Il Venezia FC vuole continuare il suo processo di crescita. Dopo la rinascita, la vittoria di due campionati consecutivi e una coppa italia, che hanno visto l’impiego di un budget superiore a quello di ogni altra diretta concorrente, oggi il club si sta avvicinando a raggiungere il massimo livello del calcio italiano e ha già individuato il nuovo direttore sportivo per la prossima stagione sportiva che condivide la propria stessa ambiziosa visione per il futuro. Il nuovo direttore sportivo sposerà e supporterà la mentalità vincente del Venezia FC attraverso l’adozione di modelli organizzativi e gestionali all’avanguardia già in uso nei top club europei. Il suo profilo, infatti, è stato fortemente raccomandato dal direttore sportivo del Real Madrid e da molti altri dirigenti di spicco del calcio italiano