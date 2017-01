In Lega Pro il Venezia FC comunica di aver tesserato il terzino destro classe ’93 Giuseppe Zampano, che ha trovato l’accordo con il club arancioneroverde fino a giugno 2019.

Proveniente dal settore giovanile dalla Sampdoria, Zampano ha militato nel Portogruaro-Summaga Calcio in Lega Pro 1 nella stagione 2012-13 (12 presenze) per poi passare a dicembre 2013 al Martina Franca in Lega Pro 2 (16 presenze, 1 gol). Sono seguite poi due stagioni in forza al Crotone in serie B con cui ha conquistato la storica promozione in serie A. 47 le presenze complessive e 3 le reti realizzate. Zampano sarà a disposizione dell’allenatore Filippo Inzaghi alla ripresa degli allenamenti, domenica 8 gennaio 2017.